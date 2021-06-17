​ФИФА может исключить сборную Норвегии из отбора на чемпионат мира

Норвегия может объявить бойкот чемпионату мира в Катаре из-за нарушений прав человека при строительстве объектов турнира в этой стране. В воскресенье станет известно окончательное решение местной футбольной федерации.

Как сообщает норвежский NRK, ещё в мае ФИФА направила Норвежскую федерацию футбола письмо с предупреждением о последствиях бойкота.

ФИФА может исключить сборную Норвегии из отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Также федерацию могут оштрафовать и лишить финансовой поддержки.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.