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​ФИФА может исключить сборную Норвегии из отбора на чемпионат мира

17 Июня 2021, 17:33,

Норвегия может объявить бойкот чемпионату мира в Катаре из-за нарушений прав человека при строительстве объектов турнира в этой стране. В воскресенье станет известно окончательное решение местной футбольной федерации.

Как сообщает норвежский NRK, ещё в мае ФИФА направила Норвежскую федерацию футбола письмо с предупреждением о последствиях бойкота.

ФИФА может исключить сборную Норвегии из отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Также федерацию могут оштрафовать и лишить финансовой поддержки.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Норвегии
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Комментарии (2)
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0
Sergo
17 Июня 2021, 18:02

Опять перенюхали лекарств от астмы

0
Антидыня
17 Июня 2021, 17:37

Бойотировать могут сколько угодно, оказаться там им не светит всилу отсутствия сил.

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