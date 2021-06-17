​ФИФА может исключить сборную Норвегии из отбора на чемпионат мира

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17 Июня 2021, 17:33,
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Норвегия может объявить бойкот чемпионату мира в Катаре из-за нарушений прав человека при строительстве объектов турнира в этой стране. В воскресенье станет известно окончательное решение местной футбольной федерации.
Как сообщает норвежский NRK, ещё в мае ФИФА направила Норвежскую федерацию футбола письмо с предупреждением о последствиях бойкота.
ФИФА может исключить сборную Норвегии из отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Также федерацию могут оштрафовать и лишить финансовой поддержки.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Норвегии
Опять перенюхали лекарств от астмы
Бойотировать могут сколько угодно, оказаться там им не светит всилу отсутствия сил.