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Вратарь сборной Гаити забил один из самых смешных автоголов в истории футбола

16 Июня 2021, 22:32,

В матче между сборными Гаити и Канады, который прошёл 16 июня в рамках отбора на чемпионат мира, вратарь хозяев пропустил курьёзный мяч. 

На 46-й минуте встречи голкипер Хосе Дюверже получил пас от защитника, но два раза промазал, когда хотел выбить мяч. После этого счёт матча был открыт, а по сумме двух игр Гаити должна была отыграть два гола. К концовке поединка гости пропустили ещё дважды от Канады и проиграли с общим счётом 0:4. 

Портал Si.com заявил, что этот автогол стал одним из самых нелепых в истории футбола. 

В итоге Гаити покидает отборочный этап на чемпионат мира, а сборная Канады попала в основную сетку отбора. 

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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Чемпионат Мира 2022, Сборная Канады, сборная Гаити
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