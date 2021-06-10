Де Росси впервые назвал причину удаления на чемпионате мира 2006 года

Бывший полузащитник сборной Италии Даниэле де Росси впервые назвал причину удаления и длительной дисквалификации в матче против США на чемпионате мира 2006 года. В документальном фильме на RAI 1 де Росси объяснил свой удар локтем по лицу Брайана Макбрайда.

- За день до игры, у нас было видеозанятие с помощниками Марчелло Липпи и аналитиками. Добрых 30-60 секунд они говорили об их игроке, Макбрайде. Опасайтесь его, он прыгает, выбрасывая локти в стороны, он очень непростой соперник и будет стараться вас ударить локтем. Будьте готовы. Ладно, получилось, что я был слишком готов, - заявил де Росси.

Тот чемпионат итальянцы выиграли.