Чили и Уругвай не смогли одержать победы в отборе ЧМ-2022

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09 Июня 2021, 08:13,
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В квалификационном турнире ЧМ-2022 в Южной Америке прошли еще две встречи.
Сборная Чили на домашнем стадионе принимала Боливию. Матч завершился вничью со счетом 1:1. За хозяев голом отметился Пульгар, однако гости смогли отыграться благодаря точному удару Морено с пенальти.
Еще в одном матче прошедшей ночи Уругвай в гостях играл против Венесуэлы. Финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0.
Протокол игры
|(1:0) Пульгар Эрик 69'
|81' Морено Марсело (1:1)
Браво Клаудио • Исла Маурисио • Медель Гари • 80'Марипан Гильермо • Мена Эухенио • Пульгар Эрик • 84'Сьерральта Франсиско 85' ( Баэса Клаудио ( 85') • Арангис Чарлес • Менесес Хеан 85' ( Орельяна Фабиан ( 85') • Варгас Эдуардо 64' ( Jimenez Luis III ( 64') • Санчес Алексис
Запасные: Бреретон Бен • Вегас Себастьян • Роко Энсо • Ариас Габриэль • Пинарес Сесар • Gabriel Castellon • Pablo Galdames II • Босежур Жан • Carlos Palacios2
Лампе Карлос • Бехарано Диего • Хакин Луис II • Джузино Эдриан • Сагредо Хесус • Вака Хенри 32' 46' ( Флорес Хорхе ( 46' ) • 48'Сеспедес Борис 46' ( Арсэ Хуан Карлос ( 46') • Хустиниано Леонель • 62'Бехарано Данни 40' 70' ( Вайар Диего ( 70') • Рамальо Родриго 46' ( Альварес Гилберт ( 46') • Морено Марсело 90' ( Санчес Эрвин ( 90')
Запасные: Вильярроэль Мойзес • Куэльяр Хауме • Кордано Рубен • Рохас Хавьер • Вака Рамиро • Фернандес Роберто • Кинтерос Хайро
09 июня.
Протокол игры
Гратероль Хоэль • Росалес Роберто 83' ( Дель Пино Маго Луис ( 83') • Анхель Вилькер • Чансельор Джон • Вильянуэва Микель • 42'Гонсалес Александр 84' ( Фельтшер Рольф ( 84') • Отеро Ромуло 75' ( Кассерес Кристиан ( 75') • Морено Хуниор • 37'Ринкон Томас • 63'Саварино Джефферсон 83' ( Richard Celis ( 83') • Мартинес Хосеф 79' ( Кадис Хондер ( 79')
Запасные: Ромо Рафаэль • Мансано Бернальдо • Кордова Серхио • Мартинес Хосе Андрес • Дукес Хосе • Фариньес Вилькер • Аристегиета Фернандо
Муслера Фернандо • Хименес Хосе • Годин Диего • Касерес Мартин • 90'Гонсалес Джованни • Весино Матиас 46' ( Винья Матиас ( 46') • Facundo Torres 69' ( Де ла Крус Николас ( 69') • Вальверде Федерико • Торрейра Лукас 89' ( Горриаран Фернандо ( 89') • Родригес Джонатан 46' ( Нандес Найтан ( 46') • Суарес Луис
Запасные: Кампанья Мартин • Родригес Брайан II • Рочет Серхио • Brian Ocampo • Коатес Себастьян • Camilo Candido • Араухо Рональд • Ignacio Ramirez
09 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Венесуэлы, Сборная Боливии