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Чили и Уругвай не смогли одержать победы в отборе ЧМ-2022

09 Июня 2021, 08:13,

В квалификационном турнире ЧМ-2022 в Южной Америке прошли еще две встречи.

Сборная Чили на домашнем стадионе принимала Боливию. Матч завершился вничью со счетом 1:1. За хозяев голом отметился Пульгар, однако гости смогли отыграться благодаря точному удару Морено с пенальти.

Еще в одном матче прошедшей ночи Уругвай в гостях играл против Венесуэлы. Финальный свисток зафиксировал ничью - 0:0.

Протокол игры  
Чили 1:1 Боливия
(1:0) Пульгар Эрик 69'    
    81' Морено Марсело (1:1)
Браво Клаудио Исла Маурисио Медель Гари   80' Марипан Гильермо Мена Эухенио Пульгар Эрик   84' Сьерральта Франсиско   85' (Баэса Клаудио (   85') Арангис Чарлес Менесес Хеан   85' (Орельяна Фабиан (   85') Варгас Эдуардо   64' (Jimenez Luis III (   64') Санчес Алексис
Запасные: Бреретон Бен Вегас Себастьян Роко Энсо Ариас Габриэль Пинарес Сесар Gabriel Castellon Pablo Galdames II Босежур Жан Carlos Palacios2
Лампе Карлос Бехарано Диего Хакин Луис II Джузино Эдриан Сагредо Хесус Вака Хенри   32'   46' (Флорес Хорхе (   46'   48') Сеспедес Борис   46' (Арсэ Хуан Карлос (   46') Хустиниано Леонель   62' Бехарано Данни   40'   70' (Вайар Диего (   70') Рамальо Родриго   46' (Альварес Гилберт (   46') Морено Марсело   90' (Санчес Эрвин (   90')
Запасные: Вильярроэль Мойзес Куэльяр Хауме Кордано Рубен Рохас Хавьер Вака Рамиро Фернандес Роберто Кинтерос Хайро
09 июня.
Протокол игры 
Венесуэла 0:0 Уругвай
Гратероль Хоэль  Росалес Роберто   83' (Дель Пино Маго Луис (   83' Анхель Вилькер  Чансельор Джон  Вильянуэва Микель   42'  Гонсалес Александр   84' (Фельтшер Рольф (   84' Отеро Ромуло   75' (Кассерес Кристиан (   75' Морено Хуниор   37'  Ринкон Томас   63'  Саварино Джефферсон   83' (Richard Celis (   83' Мартинес Хосеф   79' (Кадис Хондер (   79')
Запасные: Ромо Рафаэль  Мансано Бернальдо  Кордова Серхио  Мартинес Хосе Андрес  Дукес Хосе  Фариньес Вилькер  Аристегиета Фернандо
Муслера Фернандо  Хименес Хосе  Годин Диего  Касерес Мартин   90'  Гонсалес Джованни  Весино Матиас   46' (Винья Матиас (   46' Facundo Torres   69' (Де ла Крус Николас (   69' Вальверде Федерико  Торрейра Лукас   89' (Горриаран Фернандо (   89' Родригес Джонатан   46' (Нандес Найтан (   46' Суарес Луис
Запасные: Кампанья Мартин  Родригес Брайан II  Рочет Серхио  Brian Ocampo  Коатес Себастьян  Camilo Candido  Араухо Рональд  Ignacio Ramirez
 09 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Уругвая, Сборная Чили, Сборная Венесуэлы, Сборная Боливии
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