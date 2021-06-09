Неймар помог Бразилии обыграть Парагвай, Аргентина упустила победу над Колубией

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09 Июня 2021, 08:08,
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В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялись очередные поединки в Южной Америке.
Сборная Бразилии на выезде встречалась с Парагваем. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Неймар и Лукас Пакета.
Сборная Аргентины также провела гостевую встречу. Соперником «альбиселесте» была команда Колумбии. Поединок завершился вничью со счетом 2:2. В составе гостей забивали Ромеро и Паредес, а за хозяев отличились Муриэль и Борха.
Бразилия идет на первом месте в турнирной таблице, а Аргентина занимает вторую строчку.
Протокол игры
|4' Неймар (0:1)
|90' Пакета Лукас (0:2)
Силва Энтони • Рохас Роберт 61' ( Эспинола Альберто ( 61') • Гомес Густаво • 21'Алонсо Хуниор • 88'Альдерете Омар • 88'Арзамендия Сантьяго • Вильясанти Матиас 73' ( Ромеро Оскар ( 73') • Хименес Гастон 61' ( Gabriel Avalos ( 61') • Лусена Анхель 80' ( Самудио Брайан ( 80') • Ромеро Анхель 80' ( Antonio Bareiro ( 80' ) • 87'Альмирон Мигель
Запасные: Гамарра Алехандро • Ортис Херардо • Hector Martinez2 • Агилар Альфредо • Бальбуэна Фабиан • Кубас Андрес • Да Мотта Роберт
Эдерсон Мораес • Данило Луис • Милитао Эдер • Маркиньос Маркос • Алекс Сандро • Жезус Габриэль 76' 82' ( Эвертон Соарес ( 82') • Каземиро Карлос • Фред Сантос 43' 46' ( Пакета Лукас ( 46') • Ришарлисон 82' ( Габриэл Барбоза ( 82') • Фирмино Роберто 73' ( Соарес Дуглас ( 73') • Неймар
Запасные: Фабиньо Энрике • Винисиус Жуниор • Кайо Родриго • Алиссон Бекер • Перейра Вевертон • Эмерсон Жуниор • Рибейро Эвертон • Фелипе Аугусто IV
09 июня.
Протокол игры
|3' Ромеро Кристиан (0:1)
|8' Паредес Леандро (0:2)
|(1:2) Муриэль Луис 51'
|(2:2) Борха Мигель 90'
Оспина Давид • Медина Стефан 48' 75' ( Морено Яйро ( 75') • Мина Йерри • 34'Санчес Давинсон • Тесильо Вильям • 57'Урибе Матеус • Куэльяр Густаво 46' ( Барриос Вилмар ( 46') • Хефферсон Лерма 30' ( Муриэль Луис ( 30') • Куадрадо Хуан • Сапата Дуван 45' 46' ( Борха Мигель ( 46' ) • 90'Диас Луис 46' ( Кардона Эдвин ( 46')
Запасные: Мурильо Оскар • Куэста Карлос • Jaminton Campaz • Борре Рафаэль • Sebastian Perez2 • Кинтана Альдаир • Варгас Камило
Мартинес Эмилиано 40' ( Марчесин Агустин ( 40') • Монтьель Гонсало • Ромеро Кристиан 45' 64' ( Песселья Херман ( 64' ) • 79'Отаменди Николас • 49'Акунья Маркос • Де Пауль Родриго • Паредес Леандро • 61'Ло Чельсо Джовани 55' ( Паласиос Эксекиэль ( 55') • Месси Лионель • Мартинес Лаутаро • Гонсалес Николас 65' ( Фойт Хуан ( 65')
Запасные: Мартинес Лисандро • Домингес Николас • Агуэро Серхио • Тальяфико Николас • Ди Мария Анхель • Корреа Анхель • Муссо Хуан • Корреа Хоакин
09 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
Гном, где ты??? Великий наш...
А где же солнцеликий? Чë, пенку так и поставили в ворота еолумбийцев?