Неймар помог Бразилии обыграть Парагвай, Аргентина упустила победу над Колубией

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялись очередные поединки в Южной Америке.

Сборная Бразилии на выезде встречалась с Парагваем. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Неймар и Лукас Пакета.

Сборная Аргентины также провела гостевую встречу. Соперником «альбиселесте» была команда Колумбии. Поединок завершился вничью со счетом 2:2. В составе гостей забивали Ромеро и Паредес, а за хозяев отличились Муриэль и Борха.

Бразилия идет на первом месте в турнирной таблице, а Аргентина занимает вторую строчку.