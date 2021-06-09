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Неймар помог Бразилии обыграть Парагвай, Аргентина упустила победу над Колубией

09 Июня 2021, 08:08,

В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 состоялись очередные поединки в Южной Америке.

Сборная Бразилии на выезде встречалась с Парагваем. «Селесао» отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами отметились Неймар и Лукас Пакета.

Сборная Аргентины также провела гостевую встречу. Соперником «альбиселесте» была команда Колумбии. Поединок завершился вничью со счетом 2:2. В составе гостей забивали Ромеро и Паредес, а за хозяев отличились Муриэль и Борха.

Бразилия идет на первом месте в турнирной таблице, а Аргентина занимает вторую строчку.

Протокол игры  
Парагвай 0:2 Бразилия
    4' Неймар (0:1)
    90' Пакета Лукас (0:2)
Силва Энтони Рохас Роберт   61' (Эспинола Альберто (   61') Гомес Густаво   21' Алонсо Хуниор   88' Альдерете Омар   88' Арзамендия Сантьяго Вильясанти Матиас   73' (Ромеро Оскар (   73') Хименес Гастон   61' (Gabriel Avalos (   61') Лусена Анхель   80' (Самудио Брайан (   80') Ромеро Анхель   80' (Antonio Bareiro (   80'   87') Альмирон Мигель
Запасные: Гамарра Алехандро Ортис Херардо Hector Martinez2 Агилар Альфредо Бальбуэна Фабиан Кубас Андрес Да Мотта Роберт
Эдерсон Мораес Данило Луис Милитао Эдер Маркиньос Маркос Алекс Сандро Жезус Габриэль   76'   82' (Эвертон Соарес (   82') Каземиро Карлос Фред Сантос   43'   46' (Пакета Лукас (   46') Ришарлисон   82' (Габриэл Барбоза (   82') Фирмино Роберто   73' (Соарес Дуглас (   73') Неймар
Запасные: Фабиньо Энрике Винисиус Жуниор Кайо Родриго Алиссон Бекер Перейра Вевертон Эмерсон Жуниор Рибейро Эвертон Фелипе Аугусто IV
09 июня.
Протокол игры 
Колумбия 2:2 Аргентина
    3' Ромеро Кристиан (0:1)
    8' Паредес Леандро (0:2)
(1:2) Муриэль Луис 51'    
(2:2) Борха Мигель 90'    
Оспина Давид  Медина Стефан   48'   75' (Морено Яйро (   75' Мина Йерри   34'  Санчес Давинсон  Тесильо Вильям   57'  Урибе Матеус  Куэльяр Густаво   46' (Барриос Вилмар (   46' Хефферсон Лерма   30' (Муриэль Луис (   30' Куадрадо Хуан  Сапата Дуван   45'   46' (Борха Мигель (   46'   90' Диас Луис   46' (Кардона Эдвин (   46')
Запасные: Мурильо Оскар  Куэста Карлос  Jaminton Campaz  Борре Рафаэль  Sebastian Perez2  Кинтана Альдаир  Варгас Камило
Мартинес Эмилиано   40' (Марчесин Агустин (   40' Монтьель Гонсало  Ромеро Кристиан   45'   64' (Песселья Херман (   64'   79' Отаменди Николас   49'  Акунья Маркос  Де Пауль Родриго  Паредес Леандро   61'  Ло Чельсо Джовани   55' (Паласиос Эксекиэль (   55' Месси Лионель  Мартинес Лаутаро  Гонсалес Николас   65' (Фойт Хуан (   65')
Запасные: Мартинес Лисандро  Домингес Николас  Агуэро Серхио  Тальяфико Николас  Ди Мария Анхель  Корреа Анхель  Муссо Хуан  Корреа Хоакин
 09 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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Комментарии (2)
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0
Bourgignon Alex
09 Июня 2021, 09:35

Гном, где ты??? Великий наш...

0
Sergo
09 Июня 2021, 08:37

А где же солнцеликий? Чë, пенку так и поставили в ворота еолумбийцев?

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