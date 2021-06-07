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Где пройдёт чемпионат мира по футболу в 2030 году

07 Июня 2021, 22:03,

На носу Евро-2020, но некоторые страны уже думают о том, где состоится чемпионат мира-2030. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» называет претендентов.

Накануне старта Евро-2020 сборные Испании и Португалии провели товарищеский матч, превратив его в предвыборную агитацию. Обе команды вышли на поле в футболках «Vamos 2030». Встречу посетили короли обоих государств, а премьер-министры подписали соглашение, в котором говорится: «Правительства Испании и Португалии хотят выразить своё желание и намерение принять чемпионат мира 2030 года».

О подобном желании главы федераций футбола заявили ещё в октябре прошлого года, но теперь эта инициатива вышла на более высокий уровень. «Это сообщение другим национальным федерациям — если вы нам доверитесь, то, когда приедете в наши страны, получите незабываемый опыт», — отметил президент испанской федерации футбола Луис Рубиалес после подписания соглашения между правительствами.

Тем не менее у Испании с Португалией будут очень серьёзные конкуренты. Прежде всего, это объединённая заявка Великобритании и Ирландии. В марте 2021 года подобная инициатива была поддержана на самом верху. «Мы очень сильно хотим вернуть футбол домой в 2030-м», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Это родина футбола, и это правильный момент. Это будет потрясающе для страны.

Интересно, что из клубов эту инициативу уже поддержала «Астон Вилла». Клуб из Бирмингема готов будет реконструировать свой стадион «Вилла Парк», чтобы соответствовать требованиям ФИФА.

Ещё один претендент на проведение ЧМ-2030, а точнее совместная заявка четырёх стран планируется из Южной Америки. Как известно, первый мундиаль состоялся в 1930-м в Уругвае, и в этой стране очень хотят отметить столетний юбилей новым турниром. Правда, маленькое государство в одиночку не сможет принять турнир 48 команд. По этой причине Уругвай планирует объединиться с Аргентиной, Парагваем и Чили.

Причём Аргентина с Уругваем запланировали подать заявку ещё в 2017-м, а Парагвай и Чили присоединились, когда стало известно об увеличении количества участников турнира.

Их конкурентами могут стать соседи. О совместной заявке говорилось применительно к Эквадору, Колумбии и Перу. Однако пока это лишь план, который ничем не подтверждён.

Также ещё в 2019 году о готовности совместно провести чемпионат мира-2030 заявили Сербия, Греция, Румыния и Болгария. Однако и это пока выглядит лишь прожектом.

Давно о проведении чемпионата мира мечтают и в Марокко, и даже планируют подать шестую в своей истории заявку. Однако вряд ли этому африканскому государству будет под силу одному, без партнёров, принять мундиаль. В Марокко рассматривали вариант совместной заявки с… Испанией и Португалией. Однако европейцы решили обойтись без африканского партнёра. Сейчас Марокко хочет договориться с Алжиром и Тунисом, но пока соглашения нет.

О проведении чемпионата мира мечтают и в Египте. Правда, там перспективы пока тоже туманные. Во-первых, в государстве ещё не определились, когда хотят принять мундиаль — в 2030-м или 2034-м. Также Египет думает о том, чтобы принять Олимпиаду в 2032-м, а два таких соревнования финансово потянуть будет сложно.

Экзотично звучит желание Камеруна принять чемпионат мира. Это было бы интересно, но уж слишком нереалистично.

Официально ФИФА начнёт собирать заявки на проведение чемпионата мира в 2022 году, а назвать хозяина планируется в 2024-м.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
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