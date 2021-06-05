Испания и Португалия хотят совместно провести ЧМ-2030

Чемпионат мира-2030 может состояться на территории двух стран. Испания и Португалия планируют подать совместную заявку на проведение турнира, об этом рапортует пресс-служба испанской федерации футбола.

Источник сообщает, что стороны уже договорились о сотрудничестве. Была подписана декларация о государственной поддержке инициативы, согласованной президентами Испании и Португалии.

Ближайший чемпионат мира состоится в Катаре в 2022 году. Мундиаль-2026 совместно проведут Канада, США и Мексика.

Напомним, что ЧМ-2018 прошел в России. Победителем турнира стала сборная Франции.