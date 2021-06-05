Бразилия обыграла Эквадор благодаря голам Ришарлисона и Неймара

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05 Июня 2021, 09:05,
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В отборочном турнире чемпионата мира-2022 сборная Бразилии провела домашнюю встречу с командой Эквадора. Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами в составе бразильской сборной отметились Ришарлисон и Неймар, реализовавший 11-метровый удар.
По итогам пяти туров Бразилия лидирует в турнирной таблице отбора, а эквадорцы располагаются на третьей позиции.
Протокол игры
|(1:0) Ришарлисон 65'
|(2:0) Неймар 90'
Алиссон Бекер • Данило Луис • Маркиньос Маркос • Милитао Эдер • 73'Алекс Сандро • Пакета Лукас • Каземиро Карлос • Фред Сантос 36' 62' ( Жезус Габриэль ( 62') • Ришарлисон 90' ( Фабиньо Энрике ( 90') • Габриэл Барбоза 75' ( Фирмино Роберто ( 75') • Неймар
Запасные: Винисиус Жуниор • Эвертон Соарес • Лоди Ренан • Эдерсон Мораес • Кайо Родриго • Перейра Вевертон • Эмерсон Жуниор • Рибейро Эвертон • Фелипе Аугусто IV
Домингес Александр • 90'Пресиадо Анхело • 26'Арболеда Роберт • Арреага Хавьер • Эступиньян Первис • Франко Алан • Мендес Джегсон 76' ( Эстрада Майкл ( 76') • Груэсо Карлос • Eduar Preciado 69' 69' ( Fidel Martinez2 ( 69') • Мена Анхель 84' ( Касарес Хуан ( 84') • Валенсия Эннер 54' 76' ( Jordy Caicedo ( 76')
Запасные: Пинеда Марио • Дамиан Родриго Диаз • Ортис Педро • Торрес Феликс • Галиндес Хернан • Арройо Диксон • Леон Луис • Нобоа Кристиан
05 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Бразилии, Сборная Эквадора