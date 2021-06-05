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Бразилия обыграла Эквадор благодаря голам Ришарлисона и Неймара

05 Июня 2021, 09:05,

В отборочном турнире чемпионата мира-2022 сборная Бразилии провела домашнюю встречу с командой Эквадора. Хозяева отпраздновали победу со счетом 2:0. Голами в составе бразильской сборной отметились Ришарлисон и Неймар, реализовавший 11-метровый удар.

По итогам пяти туров Бразилия лидирует в турнирной таблице отбора, а эквадорцы располагаются на третьей позиции.

Протокол игры  
Бразилия 2:0 Эквадор
(1:0) Ришарлисон 65'    
(2:0) Неймар 90'    
Алиссон Бекер Данило Луис Маркиньос Маркос Милитао Эдер   73' Алекс Сандро Пакета Лукас Каземиро Карлос Фред Сантос   36'   62' (Жезус Габриэль (   62') Ришарлисон   90' (Фабиньо Энрике (   90') Габриэл Барбоза   75' (Фирмино Роберто (   75') Неймар
Запасные: Винисиус Жуниор Эвертон Соарес Лоди Ренан Эдерсон Мораес Кайо Родриго Перейра Вевертон Эмерсон Жуниор Рибейро Эвертон Фелипе Аугусто IV
Домингес Александр   90' Пресиадо Анхело   26' Арболеда Роберт Арреага Хавьер Эступиньян Первис Франко Алан Мендес Джегсон   76' (Эстрада Майкл (   76') Груэсо Карлос Eduar Preciado   69'   69' (Fidel Martinez2 (   69') Мена Анхель   84' (Касарес Хуан (   84') Валенсия Эннер   54'   76' (Jordy Caicedo (   76')
Запасные: Пинеда Марио Дамиан Родриго Диаз Ортис Педро Торрес Феликс Галиндес Хернан Арройо Диксон Леон Луис Нобоа Кристиан
05 июня.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Эквадора
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