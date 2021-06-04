​Путин пожелал Катару успешно принять чемпионат мира

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04 Июня 2021, 16:52,
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Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он пожелал Катару успешно принять футбольный чемпионат мира в следующем году.
«Уверен, что Катар успешно проведёт мировое футбольное первенство», - высказался Путин.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Россия в 2018 году высоко подняла планку, когда принимала мундиаль на своей земле. Для Катара это является стимулом.
Стоит сказать, что чемпионат мира в Катаре в 2022 году пройдёт не в летние месяцы, а в ноябре-декабре. Связано это с тем, что в июне и июле, в привычные месяцы проведения крупных футбольных турниров, в Катаре слишком жарко.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Владимир Путин, Чемпионат Мира-2022