Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Путин пожелал Катару успешно принять чемпионат мира

04 Июня 2021, 16:52,

Президент России Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Он пожелал Катару успешно принять футбольный чемпионат мира в следующем году.

«Уверен, что Катар успешно проведёт мировое футбольное первенство», - высказался Путин.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в свою очередь, отметил, что Россия в 2018 году высоко подняла планку, когда принимала мундиаль на своей земле. Для Катара это является стимулом.

Стоит сказать, что чемпионат мира в Катаре в 2022 году пройдёт не в летние месяцы, а в ноябре-декабре. Связано это с тем, что в июне и июле, в привычные месяцы проведения крупных футбольных турниров, в Катаре слишком жарко.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Владимир Путин, Чемпионат Мира-2022
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба