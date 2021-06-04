Месси прокомментировал ничью в матче с Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от поединка против команды Чили в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Прошло много времени с того момента, как мы вместе собирались. Было непросто вернуться и показать свою лучшую игру. Хотя временами мы демонстрировали неплохой уровень футбола. Результатом я доволен, даже несмотря на ничейный счет. Постепенно мы будет становиться сильнее», - приводит слова форварда пресс-служба «альбиселете».

После этого матча Аргентина занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке.