Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Месси прокомментировал ничью в матче с Чили

04 Июня 2021, 08:49,

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от поединка против команды Чили в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Прошло много времени с того момента, как мы вместе собирались. Было непросто вернуться и показать свою лучшую игру. Хотя временами мы демонстрировали неплохой уровень футбола. Результатом я доволен, даже несмотря на ничейный счет. Постепенно мы будет становиться сильнее», - приводит слова форварда пресс-служба «альбиселете».

После этого матча Аргентина занимает второе место в турнирной таблице отборочного турнира в Южной Америке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба