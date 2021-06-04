Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Шахматки Сборные Стадионы Прогнозы

Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Гол Месси не помог Аргентине победить Чили в отборе ЧМ-2022

04 Июня 2021, 08:25,

Сборная Аргентины встретилась с национальной командой Чили в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. «Альбиселесте» на своем поле не смогли одолеть соперника, матч завершился вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси, а за гостей ответный мяч забил форвард Алексис Санчес.

Аргентина занимает второе место в турнирной таблице, а Чили располагается лишь на седьмой строчке.

Протокол игры  
Аргентина 1:1 Чили
(1:0) Месси Лионель 23'    
    36' Санчес Алексис (1:1)
Мартинес Эмилиано Фойт Хуан   81' (Паласиос Эксекиэль (   81') Ромеро Кристиан   52' Мартинес Лукас II   43'   46' (Мартинес Лисандро (   46') Тальяфико Николас Окампос Лукас   46' (Корреа Хоакин (   46') Де Пауль Родриго Паредес Леандро   81' (Молина Науэль (   81') Ди Мария Анхель   63' (Альварес Хулиан (   63') Месси Лионель Мартинес Лаутаро
Запасные: Гидо Родригес Домингес Николас Песселья Херман Марчесин Агустин Муссо Хуан Акунья Маркос Alejandro Darío Gómez2
Браво Клаудио Исла Маурисио Медель Гари Марипан Гильермо Мена Эухенио Pablo Galdames II   2'   65' (Пинарес Сесар (   65') Пульгар Эрик Арангис Чарлес   68'   85' (Аларкон Томас (   85') Менесес Хеан Варгас Эдуардо   81' (Carlos Palacios2 (   81') Санчес Алексис
Запасные: Бреретон Бен Роко Энсо Ариас Габриэль Баэса Клаудио Jimenez Luis III Gabriel Castellon Сьерральта Франсиско Босежур Жан Орельяна Фабиан
04 июня.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Аргентины, Сборная Чили
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
«Манчестер Сити» проиграл первый финал Лиги чемпионов в своей истории! «Челси» Тухеля в третий раз сильнее Гвардиолы
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
​Удар по России: Победа «Челси» усложнила жизнь «Зениту» в Лиге чемпионов
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Тухель принёс радость «Челси», но для футбола этот успех плох
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Объявлена заявка сборной России на чемпионат Европы-2020
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба
Почему Доннарумма выбрал худший момент для смены клуба