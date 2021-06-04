Гол Месси не помог Аргентине победить Чили в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины встретилась с национальной командой Чили в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. «Альбиселесте» на своем поле не смогли одолеть соперника, матч завершился вничью со счетом 1:1.

В составе хозяев голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси, а за гостей ответный мяч забил форвард Алексис Санчес.

Аргентина занимает второе место в турнирной таблице, а Чили располагается лишь на седьмой строчке.