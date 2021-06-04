Гол Месси не помог Аргентине победить Чили в отборе ЧМ-2022

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04 Июня 2021, 08:25,
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Сборная Аргентины встретилась с национальной командой Чили в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. «Альбиселесте» на своем поле не смогли одолеть соперника, матч завершился вничью со счетом 1:1.
В составе хозяев голом с пенальти отметился нападающий Лионель Месси, а за гостей ответный мяч забил форвард Алексис Санчес.
Аргентина занимает второе место в турнирной таблице, а Чили располагается лишь на седьмой строчке.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель 23'
|36' Санчес Алексис (1:1)
Мартинес Эмилиано • Фойт Хуан 81' ( Паласиос Эксекиэль ( 81') • Ромеро Кристиан • 52'Мартинес Лукас II 43' 46' ( Мартинес Лисандро ( 46') • Тальяфико Николас • Окампос Лукас 46' ( Корреа Хоакин ( 46') • Де Пауль Родриго • Паредес Леандро 81' ( Молина Науэль ( 81') • Ди Мария Анхель 63' ( Альварес Хулиан ( 63') • Месси Лионель • Мартинес Лаутаро
Запасные: Гидо Родригес • Домингес Николас • Песселья Херман • Марчесин Агустин • Муссо Хуан • Акунья Маркос • Alejandro Darío Gómez2
Браво Клаудио • Исла Маурисио • Медель Гари • Марипан Гильермо • Мена Эухенио • Pablo Galdames II 2' 65' ( Пинарес Сесар ( 65') • Пульгар Эрик • Арангис Чарлес 68' 85' ( Аларкон Томас ( 85') • Менесес Хеан • Варгас Эдуардо 81' ( Carlos Palacios2 ( 81') • Санчес Алексис
Запасные: Бреретон Бен • Роко Энсо • Ариас Габриэль • Баэса Клаудио • Jimenez Luis III • Gabriel Castellon • Сьерральта Франсиско • Босежур Жан • Орельяна Фабиан
04 июня.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Аргентины, Сборная Чили