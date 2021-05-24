​Кирьяков: «Чемпионат мира каждые два года – оптимальное решение со всех точек зрения»

Футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход на систему проведения чемпионатов мира каждые два года.

«Я за то, чтобы чемпионат мира играли каждые два года, моё мнение такое. Четыре года это долго, за это время всё притупляется. Мы всё-таки достаточно редко видим турниры такого уровня. Если турнир будет проводиться каждые два года, то мы увидим больше чемпионатов мира, больше красивого футбола. Во многих других видах спорта чемпионат мира проводят раз в два года, а то и каждый год. Каждый год это, конечно, много, это чересчур. А проведение турнира раз в два года - это то, чего ждут болельщики, специалисты и журналисты.

Это было бы лучше со всех точек зрения. Это и зрительская, и коммерческая составляющие. ФИФА и УЕФА тоже об этом думают наверняка. Я думаю, что и сами футболисты ждут больше таких турниров, игр столь высокого уровня. Интереснее будут проходить их футбольные карьеры. Чаще будут встречаться сильнейшие с сильнейшими, лучшие с лучшими. Я думаю, что это было бы оптимальным решением со всех точек зрения», - сказал Кирьяков.