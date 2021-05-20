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В пятницу ФИФА рассмотрит вариант с проведением чемпионата мира раз в два года

20 Мая 2021, 22:24,

В пятницу состоится 71-я ассамблея ФИФА, в которой примут участи футбольные лидеры со всего мира.  Одной из главных тем может стать обсуждение революционной идеи изменить регулярность проведения чемпионатов мира по футболу. Французский Eurosport в «Твиттере» отмечает, что будет рассмотрена возможность проведения чемпионата мира каждые два года.

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
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