В пятницу ФИФА рассмотрит вариант с проведением чемпионата мира раз в два года

В пятницу состоится 71-я ассамблея ФИФА, в которой примут участи футбольные лидеры со всего мира. Одной из главных тем может стать обсуждение революционной идеи изменить регулярность проведения чемпионатов мира по футболу. Французский Eurosport в «Твиттере» отмечает, что будет рассмотрена возможность проведения чемпионата мира каждые два года.

Главное футбольное соревнование планеты было основано в 1930 году и с тех пор проводится каждые четыре года за исключением 1942 и 1946 годов из-за Второй мировой войны.

Ближайшие турниры состоятся в Катаре (2022), а также в Канаде, Мексике и США (2026).