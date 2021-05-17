Месси и Агуэро вызваны в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Аргентины на предстоящие игры отборочного раунда чемпионата мира-2022 против национальных команд Чили и Колумбии.

Стоит отметить, что в данный список были включены несколько звездных футболистов: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес.

Сборная Аргентины встретится со сборными Чили и Колумбии четвертого и девятого июня соответственно.

После четырех проведенных матчей квалификационного этапа в Южной Америке «альбиселесте» набрали десять баллов и располагаются на второй строчке в таблице.