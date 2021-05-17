Месси и Агуэро вызваны в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ-2022

|
17 Мая 2021, 08:57,
|
|
Стала известна заявка сборной Аргентины на предстоящие игры отборочного раунда чемпионата мира-2022 против национальных команд Чили и Колумбии.
Стоит отметить, что в данный список были включены несколько звездных футболистов: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Анхель ди Мария, Лаутаро Мартинес.
Сборная Аргентины встретится со сборными Чили и Колумбии четвертого и девятого июня соответственно.
После четырех проведенных матчей квалификационного этапа в Южной Америке «альбиселесте» набрали десять баллов и располагаются на второй строчке в таблице.
#EliminatoriasQatar2022 El entrenador @lioscaloni dio a conocer la lista de convocados del exterior para la doble fecha ante @LaRoja y @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/RRlDJtjNEE— Selección Argentina (@Argentina) May 16, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Серхио Агуэро