38-летний Алвес получил вызов в сборную Бразилии

38-летний фланговый защитник Дани Алвес, ныне выступающий на родине за «Сан-Паулу», получил вызов в сборную Бразилии. Об этом сообщил наставник национальной команды Тите.

«Рад видеть, что Дани по-прежнему выступает на высоком уровне», - прокомментировал вызов игрока главный тренер.

Алвес включен в заявку сборной Бразилии на предстоящие отборочные поединки чемпионата мира-2022 против команд Эквадора и Боливии.

В Европе защитник известен по выступлениям за «Севилью», каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и французский «ПСЖ». В Бразилию он вернулся летом 2019 года, подписав с «Сан-Паулу» трехлетний контракт.