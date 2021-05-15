Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Суарес рассказал, когда покинет сборную Уругвая

15 Мая 2021, 12:17,

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопрос, когда он планирует завершить международную карьеру.

«В моих планах съездить на мундиаль в Катаре, а потом завершить карьеру в сборной. Я собираюсь уйти из-за возраста. Еще мне не хочется мешать молодым игрокам, нужно дать им дорогу. Наступает время, когда приходится принимать непростые решения», - передает слова нападающего газета Marca.

34-летний голеадор выступает за национальную сборную Уругвая с 2007 года. Луис принял участие в 116 поединках и отметился 63 забитыми мячами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Луис Суарес, Сборная Уругвая
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы