Суарес рассказал, когда покинет сборную Уругвая

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопрос, когда он планирует завершить международную карьеру.

«В моих планах съездить на мундиаль в Катаре, а потом завершить карьеру в сборной. Я собираюсь уйти из-за возраста. Еще мне не хочется мешать молодым игрокам, нужно дать им дорогу. Наступает время, когда приходится принимать непростые решения», - передает слова нападающего газета Marca.

34-летний голеадор выступает за национальную сборную Уругвая с 2007 года. Луис принял участие в 116 поединках и отметился 63 забитыми мячами.