Сборная России проведёт домашние матчи отбора ЧМ-2022 в «Лужниках» и Волгограде

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05 Мая 2021, 21:12,
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Определены стадионы, которые примут ближайшие домашние матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Хорватии 1 сентября побывает в «Лужниках», а седьмого числа поединок Россия - Мальта состоится в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Напомним, что в отборочной группе Н чемпионата мира лидирует хорватская сборная. Подопечные Станислава Черчесова идут вторыми. Национальная команда России стартовала с победы на Мальте (3:1), после этого дома была сильнее словенцев (2:1), а в третьем матче квалификации проиграла Словакии - 1:2.
Прямую путевку в финальную часть турнира получит только победитель группы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России