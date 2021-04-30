Руджери: «Сборная Аргентины с Месси и Рамосом - это победа на чемпионате мира»

Бывший защитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Оскар Руджери считает, что его национальной команде не хватает такого игрока, как лидер обороны «Реала» Серхио Рамос.

- Сборная Аргентины с Месси и Рамосом - это победа на чемпионате мира. Он [Рамос] - монстр, - приводит слова 59-летнего Руджери ESPN. - Если бы у Аргентины в обороне был Рамос, команда стала бы чемпионом мира. С таким Месси - без сомнений. Он феномен.

- Мне бы хотелось видеть такого игрока, как Рамос, в своей сборной. С ним мы претендовали бы на победу на каждом чемпионате мира. У нас хорошие центральные защитники, но он лучший за историю футбола. Он лучше меня, номер один, - заключил Руджери.