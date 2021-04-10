​Де Росси после госпитализации с коронавирусом: «Чуть не потерял создание, когда поднялся со стула»

Даниэле де Росси оказался на больничной койке после выявления у него коронавирусной инфекции. Представитель тренерского штаба сборной Италии дал комментарий по поводу своего состояния.

«Я приехал в больницу, потому что у меня было много симптомов, которые прогрессировали. Вчера я поднялся со стула и чуть не потерял сознание. В ушах гудело, я чуть не упал, поэтому отправился на обследование. Я приехал, и у меня выявили двустороннюю пневмонию. Врачи сказали, что если бы я не проверился…

Это не крайняя стадия, но это не тот тип коронавируса, который человек может вылечить дома», - сказал де Росси L’Agenzia Dire.