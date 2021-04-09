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​Де Росси госпитализировали с коронавирусом

09 Апреля 2021, 18:44,

Даниэле де Росси был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Как сообщает La Repubblica, госпитализация связана с развитием пневмонии.

Напомним, несколько недель назад Даниэле де Росси вошёл в тренерский штаб сборной Италии. После мартовского сбора команды коронавирусная инфекция была выявлена у ряда тренеров и футболистов итальянской национальной команды.

Добавим, что Даниэле де Росси повесил бутсы на гвоздь в начале прошлого года. Последние полгода своей карьеры де Росси провёл в «Бока Хуниорс». Ранее он выступал исключительно за родную «Рому».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Даниэле Де Росси
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