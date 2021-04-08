​Венгер считает, что полуавтоматическая система фиксации офсайда может появиться в 2022 году

Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития ФИФА, высказался по поводу планов по внедрению системы, позволяющей быстро и эффективно фиксировать офсайды по аналогии с системой фиксации взятия ворот.

«В настоящий момент для определения офсайда, когда арбитр рисует линии, в среднем нужно 70 секунд. Иногда нужно даже больше времени, когда момент сложный. С новой системой боковой арбитр будет просто получать сигнал на часы. Думаю, эта система будет готова к 2022 году», - рассказал Венгер в подкасте Living Football.

Отметим, что в конце 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.