​Венгер считает, что полуавтоматическая система фиксации офсайда может появиться в 2022 году

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08 Апреля 2021, 15:46,
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Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития ФИФА, высказался по поводу планов по внедрению системы, позволяющей быстро и эффективно фиксировать офсайды по аналогии с системой фиксации взятия ворот.
«В настоящий момент для определения офсайда, когда арбитр рисует линии, в среднем нужно 70 секунд. Иногда нужно даже больше времени, когда момент сложный. С новой системой боковой арбитр будет просто получать сигнал на часы. Думаю, эта система будет готова к 2022 году», - рассказал Венгер в подкасте Living Football.
Отметим, что в конце 2022 года в Катаре пройдёт чемпионат мира.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсен Венгер