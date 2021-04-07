Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге сборных

ФИФА обновила рейтинг сборных.

Стоит отметить, что сборная Россия поднялась с 39-го на 38-е место, опередив сборную Южной Кореи. Стоит отметить и сборную Армении, которая поднялась на девять позиций, оказавшись на девяностой строчке рейтинга. Первое место за собой сохраняет сборная Бельгии, на второй строчке – сборная Франции, на третьем – сборная Бразилии.

Нашей сборной летом предстоит сыграть на чемпионате Европы. Сборная России на групповом этапе сыграет со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч состоится двенадцатого июня, соперником подопечных Станислава Черчесова станет фаворит группы – сборная Бельгии.