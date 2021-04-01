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Лёв: «Игра с Северной Македонией - сплошное разочарование»

01 Апреля 2021, 11:37,

Рулевой сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал домашнее поражение от команды Северной Македонии (1:2) в матче третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 2022.

«Мы очень сильно разочарованы, команда выглядела уставшей. Допускали очень много ошибок, футболистам явно не хватало энергичности. Македонцы полностью сосредоточились на обороне, а мы не смогли найти способ сломить их. Сплошное разочарование», - цитирует главного тренера пресс-служба национальной команды.

После трех туров Германия набрала шесть очков и занимает третье место в таблице группы J. Второй идет Северная Македония (6), а лидирует Армения с девятью баллами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Германии, Йоахим Лёв
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