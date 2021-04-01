Впервые за 20 лет сборная Германии проиграла в отборе чемпионата мира

В рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная Германии на своем поле принимала команду Северной Македонии. Подопечные Йоахима Лёва потерпели сенсационное поражение со счетом 1:2.

Согласно данным Mister Chip в «Твиттере», «бундестим» лишь в третий раз проиграла в отборочном турнире мундиаля. Ранее немецкая команда уступала сборным Португалии (0:1) в 1985-м году и Англии (1:5) в 2001-м.

До встречи с Северной Македонией беспроигрышная серия Германии в отборе чемпионата мира составляла 35 поединков - 30 побед и пять ничейных результатов.