На радость Армении: Северная Македония совершила чудо, победив Германию

Очередная сенсация в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Северная Македония оказалась сильнее Германии.

К своему третьему матчу отборочного цикла немецкая сборная подходила в неплохом настроении: две «сухие» победы в двух матчах. Очевидно, что немецкие футболисты хотели напоследок не огорчать своего тренера Йоахима Лёва, как это было совсем недавно в матчах Лиги наций. Но не получилось. Причем снова максимально обидно для «немецкой машины».

У немцев группа подобралась не самая звёздная. Бундестим в этом секстете – явный фаворит. А вот за вторую позицию битва будет нешуточная. Армения, Румыния и Северная Македония намерены попытать счастья и попасть-таки на чемпионат мира. В теории в этом сражении должна была участвовать Исландия, но викинги уже не те, что раньше – два поражения в двух стартовых матчах. Что же касается Северной Македонии, то балканцы достойно сражались с румынами, но уступили 3:2, зато позже покуражились над Лихтенштейном – 5:0.

По сравнению с игрой против Румынии Лёв сделал всего две перестановки: Клостерманна заменил Госенс, а в воротах вместо Нойера появился тер Штеген. А вот Тимо Вернеру снова не нашлось место в старте, в отличие от его коллеги по «Челси» Кая Хаверца.

Вряд ли кто-то ожидал, что сборная Северной Македонии окажет немцам достойное сопротивление, но звёздная сборная Германии имела солидное преимущество только в первые десять минут. Хаверц, Горецка и Гнабри отметились несколькими опасными моментами. Особенно опасным получился выстрел Горецки под перекладину, но вратарь македонской сборной сыграл блестяще.

Македонцы играли максимально плотно, не позволяя немцам вольничать на чужой половине поля. Было много столкновений, нарушений, и Сергею Карасёву приходилось постоянно «тушить» обстановку на поле.

Нулевая ничья к первому тайму казалась неплохим исходом доя гостей, но перед самым перерывом македонцы сенсационно вышли вперёд. Балканцы выдали потрясающую контратаку, наказав Германию за излишнюю уверенность в себе. Барди получил мяч на ударной позиции, но он поступил умнее, скинув мяч на Пандева. Опытнейший Горан поразил ворота с нескольких метров.

Естественно, что после перерыва Германия стала играть активнее, только вот опасных моментов было не так уж и много. Но на 63-й минуте подопечные Лёва сравняли счёт. Карасёв зафиксировал фол на Лерое Сане, хотя контакт там был минимальный. Гюндоган подошёл к «точке» и спокойно отправил мяч в цель.

Ничья тоже не устраивала немцев, но кто бы мог подумать, что скромная Северная Македония победит в этой встрече! Именно так и случилось! В самом конце поединка Элмас отметился голом. И вновь, как и в моменте с голом Пандева македонцы провели просто выдающуюся контратаку. Адеми сделал разрезающий пас на Элмаса, а тот не растерялся и пробил мимо тер Штегена.

Больше, чем в Северной Македонии этой победе радовались в Армении, ведь теперь после трёх туров именно армянская сборная сенсационно возглавляет турнирную таблицу в группе J! Кто бы мог подумать?