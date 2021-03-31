Бачуйаи: «В сборной Бельгии ощущаю доверие главного тренера, чего у меня нет в клубе»

Форвард сборной Бельгии Миши Бачуйаи поучаствовал в разгроме Беларуси (8:0) и выразил восхищение проводимым временем в национальной команде. В «Кристал Пэлас», где он играет на правах аренды, у него не всё складывается столь удачно.

- Я получаю глоток свежей энергии по приезду в национальную сборную, потому что в клубе мне трудно, - приводит слова футболиста Goal. - В клубе и сборной все иначе. Тренер, партнеры и система здесь отличаются от «Кристал Пэлас». В стане «красных дьяволов» я ощущаю доверие главного тренера, чего у меня нет в клубе. Мы часто говорим обо всем с Роберто Мартинесом, даже когда я возвращаюсь в клуб. Я отдаюсь на 200%, чтобы его не подвести.

Бачуайи стал автором первого гола в той игре с белорусами.