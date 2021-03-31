Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Бачуйаи: «В сборной Бельгии ощущаю доверие главного тренера, чего у меня нет в клубе»

31 Марта 2021, 22:51,

Форвард сборной Бельгии Миши Бачуйаи поучаствовал в разгроме Беларуси (8:0) и выразил восхищение проводимым временем в национальной команде. В «Кристал Пэлас», где он играет на правах аренды, у него не всё складывается столь удачно.

- Я получаю глоток свежей энергии по приезду в национальную сборную, потому что в клубе мне трудно, - приводит слова футболиста Goal. - В клубе и сборной все иначе. Тренер, партнеры и система здесь отличаются от «Кристал Пэлас». В стане «красных дьяволов» я ощущаю доверие главного тренера, чего у меня нет в клубе. Мы часто говорим обо всем с Роберто Мартинесом, даже когда я возвращаюсь в клуб. Я отдаюсь на 200%, чтобы его не подвести.

Бачуайи стал автором первого гола в той игре с белорусами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Кристал Пэлас, Сборная Бельгии, Миши Бачуйаи
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара