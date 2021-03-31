Армения обыграла Румынию и стала первой командой, набравшей 9 очков в отборе ЧМ-2022

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31 Марта 2021, 20:55,
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Сборная Армении продолжает феерить в отборочном цикле чемпионата мира. В домашнем матче с Румынией лидеры группы J добыли волевую победу во втором тайме - 3:2. Забивали Эдуард Сперцян из «Краснодара», дебютант сборной, с передачи ростовчанина Хорена Байрамяна, недавно игравший в «Урале» и «Тамбове» Вараздат Ароян и Тигран Барсегян.
У армян 9 очков, у ближайших конкурентов - сборной Германии, 6 баллов.
Протокол игры
|(1:0) Сперцян Эдуард 56'
|62' Чикылдэу Александру (1:1)
|72' Чикылдэу Александру (1:2)
|(2:2) Ароян Вараздат 86'
|(3:2) Барсегян Тигран 89'
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Калисир Андре • Ароян Вараздат • 41'Оганесян Камо • Барсегян Тигран 22' 90' ( Удо Соломон ( 90') • Григорян Артак • Мурадян Карен 46' ( Адамян Саркис ( 46') • Байрамян Хорен • 27'Карапетян Александр 46' ( Сперцян Эдуард ( 46') • Бриаско-Балекян Норберто 46' ( Шагоян Жирайр ( 46')
Запасные: Акопян Акоп • Бабаян Эдгар • Бегларян Арсен • Вбеймар • Айвазов Анатолий • Григорян Сероб • Восканян Тарон • Бичахчян Ваан
Ница Флорин • Могос Василе • 24'Кирикеш Влад • Тошка Алин • Банку Никусор • 66'Станчу Николае 74' ( Тэнасе Флорин ( 74') • Марин Рэзван • Ман Деннис 81' ( Михэйлэ Валентин ( 81') • Чикылдэу Александру 81' ( Крецу Александру ( 81') • Максим Александру 59' 74' ( Кешерю Клаудиу ( 74') • Пушкаш Георге 41' 78'
Запасные: Бурка Андрей • Хаджи Янис • Бикфалви Эрик • Камора Мауру • Раду Йонуц • Попеску Овидиу • Неделчару Ионуц • Лазар Давид
31 марта. Стадион "Республиканский стадион".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Армении, Сборная Румынии
Вперед АРМЕНИЯ !!!!!!!!!!
неожиданный результат , Пушкаш таки подвел команду , и голов неожиданно накатали , прикольно что Армения набрала 9 из 9 )) и врят ли поедут на мундиаль )) хотя я им желаю всяческих успехов ))
Браво, Армения!!!