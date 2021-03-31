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Армения обыграла Румынию и стала первой командой, набравшей 9 очков в отборе ЧМ-2022

31 Марта 2021, 20:55,

Сборная Армении продолжает феерить в отборочном цикле чемпионата мира. В домашнем матче с Румынией лидеры группы J добыли волевую победу во втором тайме - 3:2. Забивали Эдуард Сперцян из «Краснодара», дебютант сборной, с передачи ростовчанина Хорена Байрамяна, недавно игравший  в «Урале» и «Тамбове» Вараздат Ароян и Тигран Барсегян.

У армян 9 очков, у ближайших конкурентов - сборной Германии, 6 баллов.

Протокол игры  
Армения 3:2 Румыния
(1:0) Сперцян Эдуард 56'    
    62' Чикылдэу Александру (1:1)
    72' Чикылдэу Александру (1:2)
(2:2) Ароян Вараздат 86'    
(3:2) Барсегян Тигран 89'    
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Калисир Андре Ароян Вараздат   41' Оганесян Камо Барсегян Тигран   22'   90' (Удо Соломон (   90') Григорян Артак Мурадян Карен   46' (Адамян Саркис (   46') Байрамян Хорен   27' Карапетян Александр   46' (Сперцян Эдуард (   46') Бриаско-Балекян Норберто   46' (Шагоян Жирайр (   46')
Запасные: Акопян Акоп Бабаян Эдгар Бегларян Арсен Вбеймар Айвазов Анатолий Григорян Сероб Восканян Тарон Бичахчян Ваан
Ница Флорин Могос Василе   24' Кирикеш Влад Тошка Алин Банку Никусор   66' Станчу Николае   74' (Тэнасе Флорин (   74') Марин Рэзван Ман Деннис   81' (Михэйлэ Валентин (   81') Чикылдэу Александру   81' (Крецу Александру (   81') Максим Александру   59'   74' (Кешерю Клаудиу (   74') Пушкаш Георге   41'   78'
Запасные: Бурка Андрей Хаджи Янис Бикфалви Эрик Камора Мауру Раду Йонуц Попеску Овидиу Неделчару Ионуц Лазар Давид
31 марта. Стадион "Республиканский стадион".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Армении, Сборная Румынии
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Комментарии (3)
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1
Футбольный режим FUT MODE /
31 Марта 2021, 21:25

Вперед АРМЕНИЯ !!!!!!!!!!

1
ARTUR
31 Марта 2021, 21:14

неожиданный результат , Пушкаш таки подвел команду , и голов неожиданно накатали , прикольно что Армения набрала 9 из 9 )) и врят ли поедут на мундиаль )) хотя я им желаю всяческих успехов ))

1
levon64
31 Марта 2021, 21:07

Браво, Армения!!!

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