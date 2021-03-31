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​Черчесов объяснил эпизод с пропущенным голом, когда Джикия и Фернандес держали друг друга

31 Марта 2021, 18:33,

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу пропущенного от Словакии гола после углового. В том эпизоде защитники российской команды Георгий Джикия и Марио Фернандес держали друг друга.

«Наверное, Джикия и Фернандес и сами удивились. Наверное, перепутали и схватили не того. Бывает», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов отметил, что команда знала об опасности словацкой сборной при стандартных положениях. Тренера огорчил тот факт, что как раз на стандарте у своих ворот была допущена ошибка.

Напомним, сборная России проиграла словакам со счётом 1:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Марио Фернандес, Георгий Джикия
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