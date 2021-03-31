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​Черчесов высказался об игре Дзюбы в сборной России

31 Марта 2021, 17:56,

Рулевой российской сборной Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» высказался по поводу игры форварда Артёма Дзюбы в мартовских матчах. Капитан сборной забил три гола, один раз огорчив команду Мальты и дважды расписавшись в воротах команды Словении. Во вторничной же игре со словаками Дзюба не отличился.

«Дзюба был в хорошем состоянии. Он выигрывал борьбу, создавал моменты. Артём полезен даже тогда, когда не играет ярко. Но в условиях плотного графика в каждом матче делать это сложно», - поделился своим мнением Черчесов.

После трёх туров отборочного цикла сборная России занимает второе место в своей группе, уступая Хорватии по разности мячей.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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