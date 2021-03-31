Лахиялов: «Марио Фернандес очень много результативно ошибается в последнее время»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча Словакия – Россия (2:1) в отборе к чемпионату мира 2022 года.

- Было видно, что тренеры сборной Словакии хорошо изучили игру нашей команды и с первых минут матча чётко придерживались своего плана. А вот россиянам, как мне показалось, не хватило эмоций, с самого начала они действовали академично, на первой скорости и не создавали особых трудностей насыщенной обороне хозяев. После перерыва игра сборной России несколько улучшилась – то ли повлиял разговор в раздевалке, то ли гостей взбодрил пропущенный в конце первого тайма гол. Но сказать, что стали показывать максимальные скорости, я не могу, поэтому не наиграли даже на ничью.

Первый гол пропустили со стандарта, когда наши защитники не разобрались, кого держать, и решили подержать друг друга. Кстати, я не разделяю положительную оценку игры Марио Фернандеса со стороны многих специалистов, поскольку в последнее время он очень много результативно ошибался и в сборной, и в ЦСКА. На мой взгляд, его лучше использовать в полузащите, но никак не в защите. А второй гол от Словакии был пропущен из-за детской ошибки Семёнова, который начал прижиматься к своим воротам, вместо того чтобы выдвинуться на игрока соперника, принявшего мяч в штрафной, и вытеснить его из неё. Мак, получив такую свободу, мастерски разобрался в ситуации.

В принципе, в группе ровный состав, и вся борьба ещё впереди, просто в случае вчерашней победы сборная России могла бы не только уйти на перерыв во главе таблицы, но и оттеснить Словакию от дальнейшей борьбы за первое место. А так получается, что все пять сборных, кроме Мальты, по-прежнему имеют надежду на прямой выход на чемпионат мира.