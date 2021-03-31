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Цена капитанской повязки Роналду на аукционе резко обвалилась

31 Марта 2021, 14:11,

В порыве гнева из-за незасчитанного гола в ворота Сербии Криштиану Роналду позволил себе выбросить на газон повязку капитана. Как стало известно ранее, повязка звёздного форварда была выставлена на благотворительный аукцион – средства пойдут на лечение шестимесячного ребёнка, у которого врачи выявили спинальную мышечную атрофию.

Цена повязки Роналду достигла 10,8 млн евро, однако по итогам проверки выяснилось, что люди, делавшие столь высокие ставки, на самом деле оказались неплатежеспособными. В итоге цена рухнула до 51 тысячи евро, передаёт ТАСС со ссылкой на организаторов аукциона.

Стоит сказать, что многие болельщики, бывшие футболисты и эксперты подвергли критике Роналду за брошенную повязку капитана сборной Португалии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии
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