Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии

Сборная России во вторник потерпела первое поражение в отборе к чемпионату мира. Матч в Словакии завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится впечатлениями.

Уж слишком всё хорошо складывалось для России в отборе, неправдоподобно хорошо. Пока подопечные Станислава Черчесова брали свои очки, конкуренты их активно теряли. Хорваты успели проиграть словенцам, которые в свою очередь уступили и нам, и даже киприотам. Словаки и вовсе не смогли победить Мальту. Казалось бы, обыграй эту самую Словакию в гостях и отсеки, по сути, соперника от борьбы за поездку в Катар.

Однако Россия проиграла — и наше турнирное положение перестало быть таким роскошным. Хорваты уже выше нас по разнице, словаки отстают на очко, киприоты — на два, словенцы — на три. В общем, вся борьба впереди.

Но это мы сразу к итогу перешли, забыв про процесс. Игра же в Словакии оставила не самые приятные чувства. Черчесов хотел обыграть соперника в той же манере, что и Словению. Наставник выпустил тот же стартовый состав, и было видно, что свежести футболистам не хватало. Не было и задора, который мы увидели в Сочи. Зато всё это было у словаков, что и помогло им быстро прийти в себя после гола Фернандеса и забить в ответ свой.

Матч в Словакии, помимо всего, в очередной раз подчеркнул, что у сборной России нет плана В. У Дзюбы игра не шла, а без него никакой остроты у ворот соперника создать не смогли. Черчесов паниковал, пытаясь что-то сделать. Обратная замена Мостового тому явное подтверждение. Однако и решение Черчесова просто выпустить всех, кто был в запасе, из атакующих игроков, тоже получилось странно. Было заметно, что футболисты просто не знали, как играть, где располагаться. Когда на поле разом оказались Головин и Миранчук, тактика длинных забросов продолжилась. А вышедший Соболев только приумножил её.

Сборной России, очевидно, не хватает идей, а в отсутствие большого количества игроков топ-уровня нам сложно рассчитывать на мастерство. Мы последние годы рассуждаем о том, что Станислав Черчесов научил команду стабильно выигрывать у равных. Однако дело в том, что в решающие моменты сделать это не получается. Россияне дважды в последний момент упускали повышение в классе в Лиге наций, например. Вот и сейчас могли бы получить важное преимущество в отборе к чемпионату мира, но не случилось. Потому что в матчах даже против равных соперников надо иметь вариативность, а её у сборной России нет.

Паниковать в любом случае не стоит. Всё самое важное ещё впереди, да и к следующим отборочным матчам Черчесов уже сможет привлекать футболистов из молодёжной сборной. А там, глядишь, появится и вариативность идей.

Андрей Центров