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Роналду прокомментировал победу над Люксембургом

31 Марта 2021, 08:02,

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над командой Люксембурга в поединке третьего тура отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.

«Важный результат на пути к нашей цели. Поздравляю команду», - гласит сообщение 36-летнего бомбардира в «Инстаграме».

После трех сыгранных туров сборная Португалии набрала семь баллов и лидирует в группе А. Люксембург с тремя очками находится на третьей позиции.

Следующий матч отборочного цикла португальская команда проведет против Ирландии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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