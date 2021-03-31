Роналду прокомментировал победу над Люксембургом

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31 Марта 2021, 08:02,
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Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над командой Люксембурга в поединке третьего тура отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.
«Важный результат на пути к нашей цели. Поздравляю команду», - гласит сообщение 36-летнего бомбардира в «Инстаграме».
После трех сыгранных туров сборная Португалии набрала семь баллов и лидирует в группе А. Люксембург с тремя очками находится на третьей позиции.
Следующий матч отборочного цикла португальская команда проведет против Ирландии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Криштиану Роналду