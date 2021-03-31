Роналду прокомментировал победу над Люксембургом

Форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе над командой Люксембурга в поединке третьего тура отборочного раунда чемпионата мира-2022. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев.

«Важный результат на пути к нашей цели. Поздравляю команду», - гласит сообщение 36-летнего бомбардира в «Инстаграме».

После трех сыгранных туров сборная Португалии набрала семь баллов и лидирует в группе А. Люксембург с тремя очками находится на третьей позиции.

Следующий матч отборочного цикла португальская команда проведет против Ирландии.