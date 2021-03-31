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​0:8 от Бельгии – самое крупное поражение сборной Беларуси в истории

31 Марта 2021, 00:18,

Вечер вторника стал кошмарным для белорусского футбола. Национальная сборная проиграла в гостях у Бельгии с результатом 0:8. Это самое крупное поражение сборной Беларуси в её истории. До этого момента самым крупным для белорусов было поражение от Австрии с результатом 0:5 в отборе на чемпионат Европы 2004 года.

В двух прошедших мартовских играх отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Беларуси раздобыла три очка. Команда располагается на предпоследней позиции в своей группе, состоящей из пяти сборных.

Отборочный турнир на катарский мундиаль в Европе продолжится в сентябре.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Беларуси
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