​0:8 от Бельгии – самое крупное поражение сборной Беларуси в истории

Вечер вторника стал кошмарным для белорусского футбола. Национальная сборная проиграла в гостях у Бельгии с результатом 0:8. Это самое крупное поражение сборной Беларуси в её истории. До этого момента самым крупным для белорусов было поражение от Австрии с результатом 0:5 в отборе на чемпионат Европы 2004 года.

В двух прошедших мартовских играх отбора на чемпионат мира 2022 года сборная Беларуси раздобыла три очка. Команда располагается на предпоследней позиции в своей группе, состоящей из пяти сборных.

Отборочный турнир на катарский мундиаль в Европе продолжится в сентябре.