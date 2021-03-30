​Сборная Бельгии поддержала акцию против Катара

Сборная Бельгии поддержала акцию против ситуации в Катаре. Ранее британское издание The Guardian публиковало материал, в котором сообщалось о гибели 6500 рабочих при строительстве объектов будущего чемпионата мира. Смерти связаны с плохими условиями труда.

Игроки сборной Бельгии вышли на матч с Беларусью в футболках с надписью «Футбол поддерживает перемены».

- Мы требуем более решительных действий по улучшению условий труда и прав человека в Катаре. Футбол обладает своей силой для позитивных изменений, давайте воспользуемся этой силой прямо сейчас! – говорится в сообщении сборной Бельгии в Twitter.