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Фелиш получил травму в игре сборной Португалии

30 Марта 2021, 22:34,

Форвард Жоау Фелиш получил травму в гостевой игре сборной Португалии против Люксембурга, проходящей во вторник. В концовке первого тайма представитель «Атлетико» был заменён на Педру Нету. После игры наверняка появится более подробная информация о состоянии талантливого двадцатиоднолетнего футболиста.

Следить за развитием событий в поединке сборных Люксембурга и Португалии можно в подробной текстовой трансляции. После первого тайма на табло горят две единицы.

Добавим, что Жоау Фелиш в тридцати трёх матчах за «Атлетико» в этом сезоне забил десять голов и отдал пять результативных передач.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Атлетико Мадрид, Сборная Португалии, Жоау Фелиш
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