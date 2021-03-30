Фелиш получил травму в игре сборной Португалии

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30 Марта 2021, 22:34,
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Форвард Жоау Фелиш получил травму в гостевой игре сборной Португалии против Люксембурга, проходящей во вторник. В концовке первого тайма представитель «Атлетико» был заменён на Педру Нету. После игры наверняка появится более подробная информация о состоянии талантливого двадцатиоднолетнего футболиста.
Следить за развитием событий в поединке сборных Люксембурга и Португалии можно в подробной текстовой трансляции. После первого тайма на табло горят две единицы.
Добавим, что Жоау Фелиш в тридцати трёх матчах за «Атлетико» в этом сезоне забил десять голов и отдал пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Сборная Португалии, Жоау Фелиш