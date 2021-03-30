Фелиш получил травму в игре сборной Португалии

Форвард Жоау Фелиш получил травму в гостевой игре сборной Португалии против Люксембурга, проходящей во вторник. В концовке первого тайма представитель «Атлетико» был заменён на Педру Нету. После игры наверняка появится более подробная информация о состоянии талантливого двадцатиоднолетнего футболиста.

Следить за развитием событий в поединке сборных Люксембурга и Португалии можно в подробной текстовой трансляции. После первого тайма на табло горят две единицы.

Добавим, что Жоау Фелиш в тридцати трёх матчах за «Атлетико» в этом сезоне забил десять голов и отдал пять результативных передач.