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​«Мяч был на линии»: Матич пошутил над Роналду

30 Марта 2021, 21:14,

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пошутил над Криштиану Роналду, чей гол не был засчитан в игре против Сербии, хотя мяч полностью пересёк линию ворот. Это было заметно даже невооружённым глазом. Видео того эпизода можно посмотреть по ссылке.

Матич опубликовал скриншот, на котором линия ворот была перемещена в другое место посредством графического редактора. Неманья написал, что мяч был на линии, отметив в Instagram не только Роналду, но и своего португальского одноклубника Бруну Фернандеша.

Напомним, игра сборных Сербии и Португалии завершилась вничью со счётом 2:2.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Сборная Сербии, Неманья Матич
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