Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Кипр обыграл Словению, Азербайджан едва не отобрал очки у сербов

30 Марта 2021, 21:09,

В отборочном цикле чемпионата мира 2022 года завершились первые матчи третьего тура. Сборная Кипра в домашней игре обыграла словенцев со счетом 1:0 и вышла на второе место. Единственный мяч в конце первого тайма забил Яннис Питтас ударом со средней дистанции в левую девятку.

В параллельной игре Азербайджан едва не отобрал очки у сербов, которые вырвали победу на 81-й минуте - 2:1. Дубль у Александра Митровича.

Протокол игры  
Кипр 1:0 Словения
(1:0) Питтас Яннис 42'    
Михаил Неофитос Антониу Минас Konstaninos Sotiriou Кусулос Янис Лайфис Константинос Иоанну Николас Питтас Яннис Кастанос Григорис   60' (Кириаку Хараламбос (   60') Артиматас Костакис   90' (Элиа Мариос (   90') Папулис Фотис   82' (Лойзу Лойзос (   82') Сотириу Пиерос   90' (Гогич Александрос (   90')
Запасные: Ционис Маринос Авраам Андреас Янну Томас Paris Psaltis Рушиас Онисифорос Stelios Andreou Параскевас Андреас Панайи Костас
Облак Ян Стоянович Петар Блажич Миха Байрич Кенан Балковец Юре   81' (Коутер Нино (   81') Ловрич Санди   81' (Захович Лука (   81') Бийол Яка   58' (Вучкич Харис (   58') Куртич Ясмин   47' Зайц Миха   46' (Бохар Дамьян (   46') Иличич Йосип   38' Крамер Блаж   58' (Чрнигой Домен (   58')
Запасные: Скубич Нейц Ветрих Амедей Фрелих Жига Горенц-Станкович Йон Йокич Боян Юрчевич Марио Белек Вид
30 марта. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры  
Азербайджан 1:2 Сербия
    16' Митрович Александр (0:1)
(1:1) Махмудов Эмин 59'    
    81' Митрович Александр (1:2)
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим Гусейнов Бадави Бадалов Эльвин Кривоцюк Антон Гусейнов Аббас Махмудов Эмин Иббрахимли Исмаил Салахлы Азер   72' (Халилзаде Тамкин (   72'   88') Нуриев Анатолий   69' (Мадатов Махир (   69' Джафаргулиев Элвин   79') Горбани Али   69' (Шейдаев Рамиль (   69')
Запасные: Сертан Ташкын Исаев Алексей Алиев Шахрияр II Дженетов Мехти Диниев Джошгун Мустафаев Вугар Байрамов Турал Балаев Эмил
Райкович Предраг Спайич Урош   45' Митрович Стефан Павлович Страхиня Радоньич Неманья   86' (Влахович Душан (   86') Максимович Неманья   64' (Живкович Андрия (   64') Гудель Неманья   76' Костич Филип   64' (Груйич Марко (   64') Тадич Душан   75' (Йович Лука (   75') Митрович Александр   86' (Ристич Михайло (   86') Милинкович-Савич Сергей
Запасные: Петкович Марко Дмитрович Марко Николич Джордже Илич Иван Лукич Саша Джуричич Филип Крстичич Ненад
30 марта. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Сербии, Сборная Азербайджана, Сборная Словении, Сборная Кипра
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого