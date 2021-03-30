Кипр обыграл Словению, Азербайджан едва не отобрал очки у сербов

В отборочном цикле чемпионата мира 2022 года завершились первые матчи третьего тура. Сборная Кипра в домашней игре обыграла словенцев со счетом 1:0 и вышла на второе место. Единственный мяч в конце первого тайма забил Яннис Питтас ударом со средней дистанции в левую девятку.

В параллельной игре Азербайджан едва не отобрал очки у сербов, которые вырвали победу на 81-й минуте - 2:1. Дубль у Александра Митровича.