Кипр обыграл Словению, Азербайджан едва не отобрал очки у сербов

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30 Марта 2021, 21:09,
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В отборочном цикле чемпионата мира 2022 года завершились первые матчи третьего тура. Сборная Кипра в домашней игре обыграла словенцев со счетом 1:0 и вышла на второе место. Единственный мяч в конце первого тайма забил Яннис Питтас ударом со средней дистанции в левую девятку.
В параллельной игре Азербайджан едва не отобрал очки у сербов, которые вырвали победу на 81-й минуте - 2:1. Дубль у Александра Митровича.
Протокол игры
|(1:0) Питтас Яннис 42'
Михаил Неофитос • Антониу Минас • Konstaninos Sotiriou • Кусулос Янис • Лайфис Константинос • Иоанну Николас • Питтас Яннис • Кастанос Григорис 60' ( Кириаку Хараламбос ( 60') • Артиматас Костакис 90' ( Элиа Мариос ( 90') • Папулис Фотис 82' ( Лойзу Лойзос ( 82') • Сотириу Пиерос 90' ( Гогич Александрос ( 90')
Запасные: Ционис Маринос • Авраам Андреас • Янну Томас • Paris Psaltis • Рушиас Онисифорос • Stelios Andreou • Параскевас Андреас • Панайи Костас
Облак Ян • Стоянович Петар • Блажич Миха • Байрич Кенан • Балковец Юре 81' ( Коутер Нино ( 81') • Ловрич Санди 81' ( Захович Лука ( 81') • Бийол Яка 58' ( Вучкич Харис ( 58') • Куртич Ясмин • 47'Зайц Миха 46' ( Бохар Дамьян ( 46') • Иличич Йосип • 38'Крамер Блаж 58' ( Чрнигой Домен ( 58')
Запасные: Скубич Нейц • Ветрих Амедей • Фрелих Жига • Горенц-Станкович Йон • Йокич Боян • Юрчевич Марио • Белек Вид
30 марта. Стадион "Джи Эс Пи" (Никосия).
Протокол игры
|Азербайджан
|1:2
|Сербия
|16' Митрович Александр (0:1)
|(1:1) Махмудов Эмин 59'
|81' Митрович Александр (1:2)
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • Гусейнов Бадави • Бадалов Эльвин • Кривоцюк Антон • Гусейнов Аббас • Махмудов Эмин • Иббрахимли Исмаил • Салахлы Азер 72' ( Халилзаде Тамкин ( 72' ) • 88'Нуриев Анатолий 69' ( Мадатов Махир ( 69' • Джафаргулиев Элвин 79') • Горбани Али 69' ( Шейдаев Рамиль ( 69')
Запасные: Сертан Ташкын • Исаев Алексей • Алиев Шахрияр II • Дженетов Мехти • Диниев Джошгун • Мустафаев Вугар • Байрамов Турал • Балаев Эмил
Райкович Предраг • Спайич Урош • 45'Митрович Стефан • Павлович Страхиня • Радоньич Неманья 86' ( Влахович Душан ( 86') • Максимович Неманья 64' ( Живкович Андрия ( 64') • Гудель Неманья • 76'Костич Филип 64' ( Груйич Марко ( 64') • Тадич Душан 75' ( Йович Лука ( 75') • Митрович Александр 86' ( Ристич Михайло ( 86') • Милинкович-Савич Сергей
Запасные: Петкович Марко • Дмитрович Марко • Николич Джордже • Илич Иван • Лукич Саша • Джуричич Филип • Крстичич Ненад
30 марта. Стадион "Бакинский олимпийский стадион".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Сербии, Сборная Азербайджана, Сборная Словении, Сборная Кипра