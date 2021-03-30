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Лёв недоволен слухами об уходе Крооса из команды

30 Марта 2021, 19:37,

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил травму перед мартовскими матчами сборной Германии. Сегодня появилась информация о том, что 31-летний футболист думает о завершении международной карьеры после Евро-2020.

- Это все проделки СМИ, - заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв  на пресс-конференции. - Тони - игрок топ-уровня с невероятно богатым опытом. Мы не позволим усомниться в его качестве.

Также наставник отметил прогресс Лероя Сане в оборонительной игре: «В последних двух матчах он невероятно хорош в обороне. Он отобрал четыре мяча из пяти в поединке против Румынии и несколько - с Исландией. Такого раньше не было, это шаг вперед».

В третьем туре квалификации ЧМ-2022 немцы примут Северную Македонию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сборная Германии, Тони Кроос, Лерой Сане
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