Лёв недоволен слухами об уходе Крооса из команды

Полузащитник «Реала» Тони Кроос получил травму перед мартовскими матчами сборной Германии. Сегодня появилась информация о том, что 31-летний футболист думает о завершении международной карьеры после Евро-2020.

- Это все проделки СМИ, - заявил главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв на пресс-конференции. - Тони - игрок топ-уровня с невероятно богатым опытом. Мы не позволим усомниться в его качестве.

Также наставник отметил прогресс Лероя Сане в оборонительной игре: «В последних двух матчах он невероятно хорош в обороне. Он отобрал четыре мяча из пяти в поединке против Румынии и несколько - с Исландией. Такого раньше не было, это шаг вперед».

В третьем туре квалификации ЧМ-2022 немцы примут Северную Македонию.