Холанна критикуют на родине за игру в сборной

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн никак себя не проявил в мартовских матчах за сборную Норвегии. А после поражения от Турции (0:3) игру вундеркинда оценили как «катастрофу».

Экс-игрок сборной Йон-Арне Рийсе заявил: «Его хвалили за характер и реакцию на сложности в Дортмунде, но здесь мы ничего такого не видели».

Другой бывший футболист национальной команды Норвегии Бернт Хульскер вторит Рийсе: «Я разочарован. Он не играет столь же уверенно, как мы привыкли видеть. В Дортмунде он злой, когда допускает ошибки, а здесь просто сдается. Не говорю, что ему в сборной не интересно, но он не проявляет себя на должном уровне. Это тревожный знак».