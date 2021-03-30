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Холанна критикуют на родине за игру в сборной

30 Марта 2021, 14:30,

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн никак себя не проявил в мартовских матчах за сборную Норвегии. А после поражения от Турции (0:3) игру вундеркинда оценили как «катастрофу».

Экс-игрок сборной Йон-Арне Рийсе заявил: «Его хвалили за характер и реакцию на сложности в Дортмунде, но здесь мы ничего такого не видели».

Другой бывший футболист национальной команды Норвегии Бернт Хульскер вторит Рийсе: «Я разочарован. Он не играет столь же уверенно, как мы привыкли видеть. В Дортмунде он злой, когда допускает ошибки, а здесь просто сдается. Не говорю, что ему в сборной не интересно, но он  не проявляет себя на должном уровне. Это тревожный знак».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Сборная Норвегии
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