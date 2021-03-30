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Футболист сборной Северной Македонии отчислен из команды за оскорбительные слова в телекамеру

30 Марта 2021, 09:01,

Форвард сборной Северной Македонии Илия Нестеровски отчислен из национальной команды. Футболист покинул расположение сборной из-за оскорбительных слов на телекамеру, которые прокричал после гола в поединке отбора ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0).

«Он уже извинился и объяснил свой поступок. Однако такое поведение для игрока национальной сборной недопустимо. Из-за этого Нестеровски был отчислен из команды», - передает слова главного тренера Игора Ангелоски пресс-служба команды.

Следующий матч сборная Северной Македонии проведет против Германии. Встреча состоится в Дуйсбурге 31-го марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Северной Македонии, Илия Нестеровски
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