Футболист сборной Северной Македонии отчислен из команды за оскорбительные слова в телекамеру

Форвард сборной Северной Македонии Илия Нестеровски отчислен из национальной команды. Футболист покинул расположение сборной из-за оскорбительных слов на телекамеру, которые прокричал после гола в поединке отбора ЧМ-2022 против Лихтенштейна (5:0).

«Он уже извинился и объяснил свой поступок. Однако такое поведение для игрока национальной сборной недопустимо. Из-за этого Нестеровски был отчислен из команды», - передает слова главного тренера Игора Ангелоски пресс-служба команды.

Следующий матч сборная Северной Македонии проведет против Германии. Встреча состоится в Дуйсбурге 31-го марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.