Тренер сборной Северной Македоии отчислил из команды Несторовски

Форвард «Удинезе» Илия Несторовски был отчислен из лагеря сборной Северной Македонии перед отборочным матчем чемпионата мира против команды Германии. Дело в том, что после гола со штрафного в ворота Лихтенштейна (5:0) в понедельник 32-летний Несторовски прокричал в телекамеру оскорбительные слова.

Свой поступок экс-игрок «Палермо» объяснил в «Инстаграме». Свой гнев футболист выразил в ответ на угрозы в адрес семьи футболиста со стороны неизвестных лиц.

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски доволен, что его подопечный извинился за свой поступок, но наставник считает подобное поведение неприемлемым для игрока национальной сборной.