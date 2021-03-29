Сантуш: Роналду останется капитаном

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду останется капитаном, несмотря на инцидент с выброшенной повязкой в конце поединка против Сербии (2:2).

- Это просто была реакция разочарования, Криштиану и дальше будет нашим капитаном. Он является пример для всех, - отметил наставник португальской сборной Фернанду Сантуш. - Мы могли бы рассмотреть подобное наказание, если бы он оскорбил тренеров или партнеров, но этого не было. Он всегда нацелен на победу и очень расстроен. Он отдается на все 100% в составе национальной команды. Спустя 10 минут после матча он написал сообщение в соцсетях, но, видимо, никто этого не заметил.

Напомним, что арбитр не заметил, как мяч после удара Роналду пересек линию ворот.