Роналдо извинился за оригинальную причёску на чемпионате мира

Спустя два десятилетия после победы на чемпионате мира владелец «Вальядолида» Роналдо попросил прощения за свою причёску на турнире в Японии и Кореи. Перед полуфинальным матчем против Турции лидер атак сборной Бразилии постригся налысо, оставив нетронутой небольшую часть волос надо лбом.

- Я приношу извинения всем матерям, которые увидели такие же прически у своих детей. Увидев своих партнеров, я спросил: «Вам нравится?» Мне ответили, что это ужасно и призвали убрать этот клочок волос, - заявил Роналдо Sports Illustrated.

«Зубастик» забил 47 голов в 49 матчах за «Барселону» и 104 мяча в 177 поединках в составе «Реала».