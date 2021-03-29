Роналдо извинился за оригинальную причёску на чемпионате мира

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29 Марта 2021, 20:53,
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Спустя два десятилетия после победы на чемпионате мира владелец «Вальядолида» Роналдо попросил прощения за свою причёску на турнире в Японии и Кореи. Перед полуфинальным матчем против Турции лидер атак сборной Бразилии постригся налысо, оставив нетронутой небольшую часть волос надо лбом.
- Я приношу извинения всем матерям, которые увидели такие же прически у своих детей. Увидев своих партнеров, я спросил: «Вам нравится?» Мне ответили, что это ужасно и призвали убрать этот клочок волос, - заявил Роналдо Sports Illustrated.
«Зубастик» забил 47 голов в 49 матчах за «Барселону» и 104 мяча в 177 поединках в составе «Реала».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бразилии, Роналдо