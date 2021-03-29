Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Роналдо извинился за оригинальную причёску на чемпионате мира

29 Марта 2021, 20:53,

Спустя два десятилетия после победы на чемпионате мира владелец «Вальядолида» Роналдо попросил прощения за свою причёску на турнире в Японии и Кореи. Перед полуфинальным матчем против Турции лидер атак сборной Бразилии постригся налысо, оставив нетронутой небольшую часть волос надо лбом.

- Я приношу извинения всем матерям, которые увидели такие же прически у своих детей. Увидев своих партнеров, я спросил: «Вам нравится?» Мне ответили, что это ужасно и призвали убрать этот клочок волос, - заявил Роналдо Sports Illustrated.

«Зубастик» забил 47 голов в 49 матчах за «Барселону» и 104 мяча в 177 поединках в составе «Реала».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бразилии, Роналдо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара