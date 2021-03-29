​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»

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29 Марта 2021, 19:26,
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Катя Авейру, сестра звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду, высказалась об инциденте на матче Сербия – Португалия. Арбитр не заметил, что мяч пересёк линию ворот, поэтому гол Криштиану Роналду не был засчитан. В гневе футболист бросил повязку капитана на поле, что не оценили многие болельщики и эксперты.
«Сборную Португалии скандально обокрали!» - написала Катя в Instagram. «Одержимый гневом из-за решения против страны, честь которой он защищал изо всех сил, Криштиану бросил повязку на землю. Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку прямо в лицо судье за эту кражу. И при этом некоторые «эксперты» на телевидении осмеливаются критиковать позицию Криштиану».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Катя Авейру
Моралисты собрались) сами бы небось до седьмого колена судью прокляли)xD
Обосрать то это одно дело, а вот кидать капитанскую повязку на глазах у всей своей страны, такое себе решение.
Отбор только начался, а Кристина уже в истерике .Бери и доказывай в играх, забивай, чтоб мяч трепыхался в сетке, там и после добивагия серб спас и второй раз выбил из пустых. Всегда будет иметь место человеческий фактор, особенно без вар.Сколько было ситуаций и поважнее, вспомнить хотя бы незасчитанный гол Лэмпарда на ЧМ с немцами при счете 2-1 , или гол Анри рукой в решающим матче отбора с ирландцами, и никто капитанские повязки не швырял. Что то Кристина не истерил и с поля не убегал, когда например Баварии в ЛЧ два гола из полутораметровых офсайдов забивал .
вот не пойму тут некоторых.... а что ему надо было бросать? бутсы? а потом босым идти? трусы или футболку и за это жк получать?! кулак в морду? а потом дисква и ваще хана репутации! смешные....если б он бросил футболку,то это можно трактовать,как неуважение к стране или сборной.а повязка - неуважение к капитанству (и то,если уж надо придраться).лишить повязки та и делов! чи не честь!
Ничего не надо было бросать вообще. Если он позиционирует себя как лучши в мире игрок, то и пример должен подавать соответствующий своим поведением. Он этим жестом, кроме критики ничего не добился , а результат в любом случае не изменится уже.
он гикнул,свистнул,крикнул:
рожа,ты заморский паразит!
( страааааааашно,аж жуть!) :)
Я бы, скорее всего, бросил бы прямо в лицо арбитру крепко сжатый кулак)))
Вот именно. Это было бы логично. А кидать повязку - совсем другой смысл.
Tebia eshe ne xvatalo !!!!!
Вовик, тебя, дурилка картонная, ещё не хватало)))
Vova vsegda neset pravdu lydyam)) и светлое учение имени одного знаменитого аргентинца) Ну, как может, так и несет.
Эта ноша ему всегда за счастье, людям правда от этого не легче))