​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»

Катя Авейру, сестра звёздного португальского футболиста Криштиану Роналду, высказалась об инциденте на матче Сербия – Португалия. Арбитр не заметил, что мяч пересёк линию ворот, поэтому гол Криштиану Роналду не был засчитан. В гневе футболист бросил повязку капитана на поле, что не оценили многие болельщики и эксперты.

«Сборную Португалии скандально обокрали!» - написала Катя в Instagram. «Одержимый гневом из-за решения против страны, честь которой он защищал изо всех сил, Криштиану бросил повязку на землю. Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку прямо в лицо судье за эту кражу. И при этом некоторые «эксперты» на телевидении осмеливаются критиковать позицию Криштиану».