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​Модрич назвал свой самый тяжёлый момент в сборной Хорватии

29 Марта 2021, 16:35,

Новоиспечённый рекордсмен по количеству игр за сборную Хорватии Лука Модрич на особенной пресс-конференции назвал свой самый тяжёлый момент в международной карьере.

«Самым сложным моментом в моей международной карьере, безусловно, является матч против Турции на чемпионате Европы 2008 года. Он действительно ударил по нам. Чего бы мы потом ни добивались, это поражение всегда витало над нашими головами», - рассказал Модрич.

Сборные Хорватии и Турции встречались в четвертьфинале Евро-2008. Хорваты забили гол на 119-й минуте, но в добавленное ко второму дополнительному тайму время турки сравняли счёт. Дело дошло до пенальти, где удача улыбнулась турецкой сборной.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич
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