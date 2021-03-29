Карасёв обслужит матч Германия - Северная Македония

Российская бригада арбитров получила назначение на поединок третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между национальными командами Германии и Северной Македонии. Об этом рапортует пресс-служба УЕФА.

Главным рефери встречи назначен Сергей Карасёв. Его ассистентам будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья - Владимир Москалёв.

Матч Германия - Северная Македония состоится в среду, 31-го марта, в городе Дуйсбург. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

«Бундестим» лидирует в группе J, набрав шесть очков после двух туров. Северная Македония с тремя баллами располагается на третьей строчке.