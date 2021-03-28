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Энрике: «Если нам не хватает футбола, точности, физики или свежести, мы вот так и будем играть»

28 Марта 2021, 22:51,

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике дал комментарий после матча с Грузией (2:1).

- Я очень волнуюсь перед матчем с Косово. Если нам не хватает футбола, точности, физики или свежести, мы вот так и будем играть. Сердце, голова или еще что-то там, но Испания должна попасть на чемпионат мира.

Мы уже видели, что соперник ничего легко не отдаст. Мы мучимся больше с такими командами, чем со Швейцарией, четвертьфиналистом чемпионата мира, или Германией, или Украиной, - заявил Энрике на пресс-конференции.

Тренер также добавил, что его команда и в третьем туре будет вынуждена взламывать оборону соперника, который расположится «низким блоком». Напомним, что в первом матче испанцы потеряли очки с греками (1:1).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Луис Энрике
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