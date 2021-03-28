Как сборная Англии снова победила всухую - видео

Сборная Англии выиграла второй подряд отборочный матч чемпионата мира 2022 года. Подопечные Гарета Саутгета разобрались со сборной Албании на ее поле и победили 2:0, при этом у ворот Ника Поупа вовсе не было ничего опасного.

В конце первого тайма Люк Шоу прицельно доставил мяч слева в центр штрафной, и Гарри Кейн, продавив опекуна, головой переправил мяч в сетку. А точка была поставлена после грубой ошибки защитника хозяев, который при построении атаки просто подарил мяч сопернику, и британцы эффектно вывели на убойную позицию Мэйсона Маунта.

Все голы и опасные моменты поединка представлены в видеоролике.