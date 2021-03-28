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Нестандартные ворота стали причиной отсрочки начала матча Швейцария - Литва

28 Марта 2021, 22:27,

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Швейцарии и Литвы стартовал примерно на 15 минут позже от запланированного времени. Как оказалось, ворота на стадионе в Санкт-Галлене были на 5-10 см выше стандартных. Сотрудникам аренды пришлось экстренно убирать их с поля и менять на запасные. К счастью, второй комплект оказался соответствующим регламенту.

Несмотря на более позднее время начала поединка швейцарцы уже ведут со счетом 1:0 и в онлайн-таблице занимают чистое первое место. Уже на второй минуте в ворота прибалтов мяч направил Джердан Шакири.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Швейцарии, Сборная Литвы
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Марта 2021, 22:47

Думали, так Литве не забьют? Самокритичненько.

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