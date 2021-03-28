Нестандартные ворота стали причиной отсрочки начала матча Швейцария - Литва

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Швейцарии и Литвы стартовал примерно на 15 минут позже от запланированного времени. Как оказалось, ворота на стадионе в Санкт-Галлене были на 5-10 см выше стандартных. Сотрудникам аренды пришлось экстренно убирать их с поля и менять на запасные. К счастью, второй комплект оказался соответствующим регламенту.

Несмотря на более позднее время начала поединка швейцарцы уже ведут со счетом 1:0 и в онлайн-таблице занимают чистое первое место. Уже на второй минуте в ворота прибалтов мяч направил Джердан Шакири.